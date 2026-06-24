Максим Траханов возглавил Центр работы с участниками СВО и их семьями в Хабаровске

На должность директора муниципального Центра работы с участниками СВО и членами их семей в Хабаровске будет назначен Максим Геннадьевич Траханов. Во время встречи с мэром города Сергеем Кравчуком они обсудили цели и задачи, которые поставлены перед Центром работы, а также участие Максима Траханова в специальной военной операции с июня по декабрь прошлого года в составе отряда Барс 8 «Хабаровск», сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Решение отправиться в зону специальной военной операции зрело во мне давно, — рассказал Максим Траханов. — Имея возможность, я не мог остаться в стороне — иначе мне было бы стыдно жить. Обстановка на СВО постоянно меняется. И я бы хотел поблагодарить администрацию города. На запросы, которые мы отправляли, от малых до больших, вы реагировали и выполняли».
В настоящее время Максим Траханов является президентом ассоциации «Самостоятельная общественная инициатива» и депутатом Хабаровской городской Думы 8 созыва. Кроме того, он ведет активную общественную работу, будучи членом Общественной палаты Хабаровска 2-го созыва, общественного совета Железнодорожного района.
«Многие участники специальной военной операции, вернувшись к гражданской жизни, испытывают трудности: они замыкаются в себе, переживая потери боевых товарищей и тяжелые ранения, связанные с условиями боевых действий. Чтобы помочь им, мы открыли муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей “СВОи люди”. Я хотел бы предложить вам возглавить его. Вы — депутат городской думы, опытный хозяйственник и участник специальной военной операции, награжденный указом президента медалью. Уверен, вы сможете найти общий язык с теми ребятами и их семьями, кто обратится к нам за помощью», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Задачи центра — выявление и учет проблем участников специальной военной операции и их семей, содействие в решении социально значимых проблем и вопросов участников специальной военной операции и членов их семей, создание условий для организации досуга участников специальной военной операции и членов их семей. Центр будет тесно взаимодействовать с муниципалитетом, военкоматами, правительством Хабаровского края и с фондом «Защитники Отечества».
Максим Геннадьевич поблагодарил главу города за оказанное доверие. Центр откроется в конце июня будет находиться по адресу улица Ким Ю Чена, 6 (с торца здания).