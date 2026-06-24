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В России предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря

Авторы проекта считают, что его принятие будет способствовать снижению финансовой нагрузки на семьи и расширению доступности детского отдыха.

Источник: AmurMedia

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, об этом сообщает РИА Новости (18+).

«Проектом федерального закона… предлагается дополнить перечень социальных налоговых вычетов новым вычетом по расходам налогоплательщика на приобретение путевок (курсовок) и (или) оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

По словам депутатов, действующее регулирование позволяет получить вычет по расходам на обучение ребенка только при наличии образовательной составляющей.

Уточняется, что проект позволит получить социальный налоговый вычет не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, включенных в региональный реестр.

Согласно проекту, в состав расходов, учитываемых для вычета, могут войти: проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка ребенка к месту отдыха и обратно, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки или договором.

По мнению авторов, принятие проекта будет способствовать снижению финансовой нагрузки на семьи, расширению доступности детского отдыха, повышению прозрачности расчетов в указанной сфере, а также дополнительному стимулированию родителей выбирать организации, включенные в региональные реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.