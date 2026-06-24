23 июня в календаре: международный Олимпийский день, день без обид и Иванова ночь

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
Тимофей-мышьеписк.
В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.
Император Юлиан Отступник, жестоко преследовавший христиан, узнал о Тимофее Прусском и заключил его в темницу, но и там святитель продолжал проповедовать. Несмотря на многочисленные запреты Юлиана, Тимофей продолжал распространять христианскую веру — уже среди узников, деливших с ним тюремную камеру, а также людей, приходивших к окнам темницы. Тогда император приказал обезглавить епископа. Впоследствии мощи Тимофея Прусского были перенесены в Константинополь, а у его гробницы начали свершаться чудеса.
В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.
Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.
События.
1803 год — во Франции представлено первое в мире паровое судно.
1846 год — в Бельгии оформлен патент на саксофон.
1868 год — запатентована пишущая машинка.
1894 год — международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад.
1944 год — в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион».
1964 год — в США запатентован гимнастический обруч «Hula-Hoop».
1985 год — террористы взорвали Boeing 747 компании Air India над Атлантикой, погибли 329 человек.
1987 год — в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (12+).
1990 год — Верховный Совет Молдавской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики.
1993 год — в Швейцарии основан Олимпийский музей.
1994 год — на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп» (18+).
1998 год — в США впервые в мире проведена операция по трансплантации клеток головного мозга.
2004 год — правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.
2006 год — умерла черепаха, которая принадлежала Дарвину.
2016 год — граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
2017 год — серия терактов в Пакистане, 96 погибших.
2018 год — 12 юных футболистов и тренер команды из Таиланда оказались заблокированы в пещере Тхамлуангнангнон. Спасательная операция длилась 18 дней.
2024 год — нападения на синагоги и церкви Дагестана, более 20 погибших.
В этот день родились.
Святой Жан де Мата (1150 — 1213 г.), католический святой, один из основателей ордена тринитариев.
Жозефина Богарне (1763 — 1814 г.), императрица Франции (1804−1809), первая жена Наполеона I.
Лидия Цераская (1855 — 1931 г.), русский и советский ученый-астроном.
Анна Ахматова (1889 — 1966 г.), русская и советская поэтесса.
Алан Матисон Тьюринг (1912 — 1954 г.), английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.
Боб Фосс (1927 — 1987 г.), американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.
Вильма Рудольф (1940 — 1994 г.), американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.
Александр Любимов (1962 г.), российский журналист, телеведущий, продюсер, общественный деятель.
Мелисса Рауш (1980 г.), американская актриса, комедиантка, сценарист, продюсер и режиссёр.
Луиза Бернхем (1992 г.), британская актриса.
Александра Трусова (2004 г.), российская фигуристка, призёр чемпионата мира и Европы.
Народные приметы.
Если на листьях ивы появляются капельки липкого сока — ждите скорого ненастья. Куры, гуси и утки начинают ощипываться — к дождю. Куры кудахчут — к ненастью; цыплята прячутся — к сырой погоде. Коли в грозы наперед синих белые тучи бежали — жди града. Ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно — погода будет хорошей. Коли на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди. Курица хвостом машет — к сырой погоде. Листья папоротника мужского раскрываются вверх — через 15−20 часов будет дождь. В погожий день муравьев не видать — быть ненастью. Вороны хохлятся — к плохой погоде. Пауков не видно — погода переменится. На ивовых листиках капельки липкого сока — к ненастью. Тот, кто 23 июня нечаянно в своем доме увидит свет — станет счастливым.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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