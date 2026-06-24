23 июня в календаре: международный Олимпийский день, день без обид и Иванова ночь

Если на листьях ивы появляются капельки липкого сока — ждите скорого ненастья. Куры, гуси и утки начинают ощипываться — к дождю. Куры кудахчут — к ненастью; цыплята прячутся — к сырой погоде. Коли в грозы наперед синих белые тучи бежали — жди града. Ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно — погода будет хорошей. Коли на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди. Курица хвостом машет — к сырой погоде. Листья папоротника мужского раскрываются вверх — через 15−20 часов будет дождь. В погожий день муравьев не видать — быть ненастью. Вороны хохлятся — к плохой погоде. Пауков не видно — погода переменится. На ивовых листиках капельки липкого сока — к ненастью. Тот, кто 23 июня нечаянно в своем доме увидит свет — станет счастливым.