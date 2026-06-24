Сухие грозы вызвали масштабные пожары в Хабаровском крае

За прошедшую неделю в крае было зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 1373 га. Очаги находились в Верхнебуреинском, Ульчском и Аяно-Майском районах. На тушении было задействовано 57 специалистов, 5 единиц техники, в том числе 3 раза привлекались воздушные суда. Почти все возгорания возникли из-за природного явления — «сухих гроз», когда отсутствует дождь, но разряд молнии провоцирует возгорание. Всего за период с 15 по 21 июня было ликвидировано пять очагов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Если в начале весны для нас угрозой были палы сухой травы, то с приходом лета это преимущественно “сухие грозы”, от которых чаще всего страдают труднодоступные районы. Тушение таких пожаров осложняется погодными условиями, природным рельефом и отсутствием дорожной сети», — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
По состоянию на утро 22 июня, в Хабаровском крае зарегистрировано 7 лесных пожаров в Аяно-Майском и Ульчском районах. Четыре очага в Аяно-Майском районе находятся в зоне контроля на значительном удалении от населённых пунктов и объектов экономики. На ликвидации работают 18 специалистов, привлечено 3 воздушных судна, планируется усиление группировки.
Он также напомнил, что в Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня.
За нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
Выбирая отдых на природе, следует неукоснительно соблюдать правила поведения в лесах.
При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщайте по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный).