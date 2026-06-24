Сухие грозы вызвали масштабные пожары в Хабаровском крае

За прошедшую неделю в крае было зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 1373 га. Очаги находились в Верхнебуреинском, Ульчском и Аяно-Майском районах. На тушении было задействовано 57 специалистов, 5 единиц техники, в том числе 3 раза привлекались воздушные суда. Почти все возгорания возникли из-за природного явления — «сухих гроз», когда отсутствует дождь, но разряд молнии провоцирует возгорание. Всего за период с 15 по 21 июня было ликвидировано пять очагов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.