В Хабаровске обсудили подготовку ко второму Российско-Китайскому форуму

В Хабаровске прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Марии Авиловой с Генеральным консулом КНР в городе Хабаровске Цзян Сяояном. Ключевой темой переговоров стала подготовка ко второму Российско‑Китайскому форуму (РКФ), который пройдет 4−6 сентября в краевой столице, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина в этом году форум состоится в сентябре, и планируется, что дальше он будет проходить на ежегодной основе. Сейчас идёт активная пригласительная кампания, работаем с нашим партнёром — Росконгрессом, все координационные вопросы выстроены. Приглашены губернаторы ряда китайских провинций, а также чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ господин Чжан Ханьхуэю. Я уверена, что мы не просто повторим успех прошлого года, а его превзойдём, проведя форум на ещё более высоком уровне», — отметила Мария Авилова.
Она также подчеркнула, что в этом году РКФ синхронизирован с Восточным экономическим форумом (16+) — такая схема позволит участникам комфортно посетить обе площадки. Чтобы упростить логистику, планируется запустить дополнительные авиарейсы из Владивостока в Хабаровск: они, в частности, помогут членам китайской делегации, которые приедут на ВЭФ, без затруднений добраться до места проведения Российско‑Китайского форума (16+).
В архитектуре РКФ предусмотрены два межправсобытия, напрямую связанные с углублением двустороннего сотрудничества: 30-е юбилейное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта и IV заседание Рабочей группы по сопряжению развития острова Большой Уссурийский.
«Первый Российско‑Китайский форум, который прошёл в мае прошлого года, стал свидетельством искреннего желания развития взаимовыгодного межрегионального сотрудничества между вашим прекрасным краем и китайскими провинциями. Прошедший форум стал свидетельством того, что воистину Хабаровский край был, есть и останется форпостом китайско‑российского сотрудничества. Ряд цифр это показывает. И, конечно же, мы считаем, что второй форум станет очередным важным шагом на региональном уровне для реализации важных договорённостей, которые были достигнуты в ходе недавнего государственного визита его превосходительства президента Владимира Владимировича Путина в Китай», — отметил Цзян Сяоян.
Программа предстоящего РКФ отличается насыщенностью и охватывает все направления сотрудничества — от экономики до культуры, спорта и молодёжных инициатив. В деловой части особое внимание уделят совместному развитию острова Большой Уссурийский, расширению сотрудничества малых и средних предприятий России и Китая, а также развитию туризма.
Помимо деловой повестки, в рамках РКФ запланированы яркие культурные, спортивные и кулинарные мероприятия. Ожидается, что китайские повара вновь порадуют гостей традиционной кухней, которая пользовалась большой популярностью на прошлогоднем форуме. В спортивной программе — международная парусная регата и другие.
2026−2027 — годы перекрёстного образования России и Китая. Поэтому важное место в повестке форума отведено образовательным инициативам. Практический опыт в этой сфере планируют представить на специальной сессии по полилингвальному обучению детей. По поручению Губернатора края с сентября в регионе стартует масштабная инициатива — обучение разговорному китайскому языку более 5 тысяч школьников. Обсуждение взаимных подходов к полилингвальному образованию на площадке РКФ станет еще одним шагом в развитии гуманитарного сотрудничества.
Также в ходе встречи были обсуждены и другие значимые вопросы двустороннего взаимодействия: размещение нового здания Генерального консульства КНР в Хабаровске, организация гастролей Дальневосточного академического симфонического оркестра в августе 2026 года в городах КНР (Харбин, Шэньян и Циндао), а также развитие рабочих механизмов для своевременного урегулирования вопросов в рамках российско‑китайского партнёрства.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и выразили уверенность в успешном решении поставленных задач.