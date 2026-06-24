КПРФ на выборах в Госдуму переделила Дальний Восток

Сахалин в этом сезоне коммунисты вывели из дальневосточного блока и «пристегнули» к Алтаю и Туве. По данным «Ведомостей», это связано с уголовными делами против коммунистов в Алтайском крае: расширение группы за счет Сахалина должно увеличить электоральную базу для прохождения в Госдуму первого секретаря алтайского крайкома, действующего депутата ГД Марии Прусаковой, которая возглавляет там региональный список. Вторым номером в этой группе идет первый секретарь Сахалинского обкома КПРФ, депутат Облдумы Сахалина и Курил Павел Ашихмин.