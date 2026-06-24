Марат Баширов: Нет лучше способа понять дальневосточников, чем пообщаться с журналистами

Известный политолог, автор телеграм-канала (16+) «Политджойстик» Марат Баширов станет одним из экспертов Дальневосточного МедиаФорума (12+), который пройдет в июле в Хабаровске. Для Марата Фаатовича это уже четвертый форум в «дальневосточным формате». В преддверии события политолог дал небольшое интервью нашей редакции.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края при поддержке Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России.
— Почему вы соглашаетесь участвовать в таких форумах и с какими мыслями на них приезжаете?
— У нас огромная страна и, чтобы чувствовать настроения, мысли жителей, особенно Дальнего Востока, нужно быть рядом с ними. Дальний Восток первым просыпается и первым узнаёт новости. И нет лучшего способа понять живущих здесь людей, чем пообщаться с журналистами. Профессиональное сообщество, оно, знаете, нерв общества.
Для меня это окно возможностей, возможность напитаться информацией, мыслями, ощущениями. Когда ты первый раз приезжаешь, ты удивляешься, насколько сплочённо и как много людей, которые занимаются журналистикой профессионально и насколько они интеллигентные и пытливые. Потом думаешь: «Ну я приеду во второй, и в третий раз и не буду удивляться». Но ты приезжаешь снова и все равно удивляешься, тебя удивляют.
— Вы были во Владивостоке, Биробиджане, на Сахалине. Наблюдали за нами, журналистами. Подметили различия, от города к городу?
— Везде была очень высокая организация. Это безусловно. Но, мне кажется, гораздо важнее эта атмосфера, как люди общаются друг с другом — во время сессий и в неформальной обстановке. Я из Удмуртии, и эта атмосфера в Удмуртии во многом такая же, как и на Дальнем Востоке. Мы все патриоты своей страны, своей профессии. Но дальневосточники очень трезво смотрят на события. Журналистика — это же всегда острая тема. И вот этот трезвый взгляд журналиста крайне важен. Вот он менялся год от года.
Я потому и стремлюсь пообщаться, что эта динамика, эти изменения — очень ценны. Мы тут сидим, думаем: «Вот мы из Москвы, мы — федеральные эксперты». Так Москва-то, даже Питер — это не Россия. Россия — это как раз Сибирь, Дальний Восток, Юг, Запад.
— Есть ли пожелания участникам форума?
— Пожелание одно — не стесняться и задавать острые вопросы и экспертам, и власти. У меня в Telegram-канале есть практика печатать письма читателей. Не комментируя, а как есть. Мне кажется, что такая обратная связь крайне важна сейчас.
Слово журналиста ценно. Ради этой ценности люди и заходят в Интернет, и радиостанцию слушают, включают телевизор. Но чтобы это слово было острым и трезвым, нужно слышать общество и давать пусть, как нам кажется, непрофессиональному слову звучать наравне с нашим. Тогда рождается палитра мнений. Тогда те, кто нас читает, слушает и смотрит, чувствуют наше к ним уважение.
Архитектура программы Дальневосточного Медиафорума (12+) состоит из пяти ключевых тематических блоков, в рамках которых на площадке ведущего события медиаотрасли Дальнего Востока пройдут десятки дискуссий, лекций, мастер-классов и творческих встреч, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете форума. Само отраслевое событие состоится 23−24 июля в Хабаровске — экономическом и интеллектуальном центре ДФО.