Марат Баширов: Нет лучше способа понять дальневосточников, чем пообщаться с журналистами

— Везде была очень высокая организация. Это безусловно. Но, мне кажется, гораздо важнее эта атмосфера, как люди общаются друг с другом — во время сессий и в неформальной обстановке. Я из Удмуртии, и эта атмосфера в Удмуртии во многом такая же, как и на Дальнем Востоке. Мы все патриоты своей страны, своей профессии. Но дальневосточники очень трезво смотрят на события. Журналистика — это же всегда острая тема. И вот этот трезвый взгляд журналиста крайне важен. Вот он менялся год от года.