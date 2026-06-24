Сергей Кравчук: Мы никогда не забудем, какой огромной ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби, в Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на площади Славы. Жители краевой столицы собрались у мемориального комплекса, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Ровно 85 лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, начался самый трагический и героический этап в истории нашей страны. Вероломное нападение нацистской Германии положило начало Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. Это горе коснулось практически каждой семьи, оставив неизгладимый след в сердцах поколений.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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В памятном мероприятии приняли участие вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, военнослужащие Восточного военного округа, сотрудники силовых структур, представители администрации города, депутаты Законодательной думы края и Хабаровской городской думы, ветераны, представители общественных объединений и молодежь.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул историческую значимость этого дня и неразрывную связь времен в борьбе за суверенитет Отечества.
«22 июня — это день глубокой скорби. Война унесла миллионы жизней, и мы никогда не забудем, какой огромной ценой была завоевана Победа. Тысячи хабаровчан ушли на фронт, сорок два наших земляка были удостоены звания Героя Советского Союза, а трое стали полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в Хабаровске проживают 284 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 21 человек непосредственно принимал участие в боевых сражениях. Мы преклоняемся перед их мужеством, перед стойкостью тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны. Сегодня, когда наша страна вновь вынуждена противостоять нацизму, мы черпаем силы в подвиге наших дедов и прадедов. Как и 85 лет назад, наше дело правое. Наши воины сегодня на передовой защищают суверенитет России, и мы обязательно победим, потому что правда за нами, а наш народ един и непобедим!» — обратился к присутствующим Сергей Кравчук.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Городе воинской славы Хабаровске состоялась торжественная церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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В ходе церемонии участники церемонии почтили память павших в боях за Родину минутой молчания, после чего возложили венок и цветы к мемориалу Вечный огонь.