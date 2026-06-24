Перерасчет за жилищно-коммунальные услуги поможет сэкономить бюджет

По данным Федеральной антимонопольной службы, с начала 2026 года проверки тарифов на тепло и воду охватили 84 региона. В 65 из них выявили серьезные нарушения: 801 тарифное решение приняли с ошибками, касающимися передачи государственного имущества для регулируемых видов деятельности и проведения торгов. Это может означать, что потребители переплачивают за коммунальные услуги. Теперь они имеют право на перерасчет платы за ЖКУ при возникновении сомнений в корректности начислений, обусловленных, например, необоснованным увеличением стоимости, некорректной фиксацией показаний приборов учета, временным отсутствием потребителей дома или ненадлежащим качеством услуг. Как это сделать, узнала «Парламентская газета» (18+).
Не платить лишнего.
Перерасчет коммунальных платежей производят, когда сумма в квитанциях расходится с реальными показателями потребления или условиями предоставления услуг. Для этого может быть целый ряд причин, требующих конкретного обоснования. К основным относятся документально подтвержденный период временного отсутствия зарегистрированных жильцов, если они не жили в квартире, а начисление производилось по усредненным нормативам. Учтут и обнаруженные неточности в платежном документе. Это могут быть неправильно установленный тариф, некорректно указанные площадь помещения и число проживающих, долг или переплата, а также период оплаты.
Еще одно основание — неправильное внесение показаний приборов учета. Их могли не принять, указать с ошибкой, перепутать или рассчитать плату не по фактическому потреблению. Услуги низкого качества — тоже повод идти в управляющую компанию. Например, при недостаточной температуре горячей воды или батарей, перебоях при подаче воды или электричества. Другая причина — превышение допустимых сроков отключения ресурсов на время ремонта, то есть сокращение времени подачи воды, электричества, газа или отопления сверх установленных норм.
В списке также технические проблемы с приборами учета — поломка или истечение срока поверки, что привело к временному отказу от учета по показаниям. Сюда же относится увеличение или уменьшение количества фактически проживающих в квартире людей при сохранении прежней суммы платежа.
Наиболее часто корректировке подлежат платежи за холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию и газ. Сумма за водоотведение напрямую зависит от объема потребленной воды, поэтому при изменении последнего корректируется и плата за канализацию.
Наличие и исправность приборов учета оказывает существенное влияние на расчет. При их нормальной работе плату взимают согласно фактическому потреблению. При отсутствии счетчика расчет делают по нормативу и для снижения платежей требуются дополнительные основания.
Коммуналка по справедливости.
Перерасчет за жилищно-коммунальные услуги имеет четкий регламент. Например, если количество зарегистрированных или фактически проживающих человек уменьшилось, то плата по нормативам также должна быть пересчитана, пояснил первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
«Если вы отсутствовали в квартире более пяти полных календарных дней подряд, имеете право на перерасчет по некоторым услугам (холодная и горячая вода, водоотведение, газоснабжение). Но только в том случае, если не установлены счетчики. Если они есть, плата не меняется, так как она идет по факту потребления. Перерасчету также не подлежат отопление, содержание жилья и общедомовые нужды», — сказал «Парламентской газете» депутат.
Для пересмотра платежа необходимо подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие, например билеты на поезд или самолет. Перерасчет должен быть отражен в квитанции за следующий расчетный период.
Деньги за некачественные услуги вернут, если их предоставляли с перерывами или параметры не соответствуют стандартам — едва теплая батарея, грязная вода, скачки напряжения. При возникновении проблемы нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу.
«Обязательно спросите фамилию диспетчера и номер заявки. Попросите составить акт о нарушении качества услуги. Представитель управляющей компании обязан прийти для осмотра в течение двух часов. В акте должны быть отражены параметры отклонения, например температура воды ниже 60 градусов или воздух в комнате прогрелся меньше чем на 18 градусов. На основании акта пишется заявление на перерасчет. Если УК отказывается составлять бумагу, вы можете составить ее сами в присутствии двух соседей и председателя совета дома», — уточнил парламентарий.
Если в квитанции обнаружены неточности (например, в площади помещения, количестве проживающих или тарифах), необходимо подать письменное заявление в управляющую компанию или Единый информационно-расчетный центр. Там обязаны провести проверку и предоставить ответ в течение 30 дней. При подтверждении ошибки излишне уплаченная сумма будет учтена в следующем месяце.
«Всегда подавайте заявления в двух экземплярах. На вашем экземпляре сотрудник УК должен поставить отметку “Принято”, дату, подпись и входящий номер. Это главный аргумент в суде или ГЖИ. Если УК игнорирует ваше заявление или необоснованно отказывает в перерасчете, пишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию вашего региона через портал ГИС ЖКХ или “Госуслуги”, — посоветовал Кошелев.