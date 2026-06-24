Малоэтажный жилой комплекс для сельских жителей строят в Чегдомыне

Он также отметил высокий спрос на участие в программе. Муниципальные администрации активно взаимодействуют с населением, предлагая помощь в решении жилищного вопроса. Так, в декабре 2024 года первыми участниками стали два педагога из Переяславки (район имени Лазо) и четыре семьи учителей в Чегдомыне, а в 2025 году в Ванино было построено еще три дома. Данная мера поддержки призвана остановить отток квалифицированных кадров из села.