В Госдуме указали на признаки подготовки НАТО к войне с Россией

По словам парламентария, действия государств НАТО и Евросоюза не оставляют пространства для других трактовок — они ведут подготовку к бою с РФ. На примере боевых действий на Украине западные военные отрабатывают тактику современной войны. Толмачев отметил, что, поставляя Киеву вооружение для терактов, они одновременно тестируют новое «железо» в реальных условиях и избавляются от устаревших запасов, освобождая склады. Сейчас диспозиция выглядит именно так.