По словам парламентария, действия государств НАТО и Евросоюза не оставляют пространства для других трактовок — они ведут подготовку к бою с РФ. На примере боевых действий на Украине западные военные отрабатывают тактику современной войны. Толмачев отметил, что, поставляя Киеву вооружение для терактов, они одновременно тестируют новое «железо» в реальных условиях и избавляются от устаревших запасов, освобождая склады. Сейчас диспозиция выглядит именно так.
«Возможно, Запад планирует начало прямого конфликта как развитие украинского кризиса. Европа фактически заявляет, что является наследницей нацистского режима Третьего рейха. Мы помним 22 июня 1941 года и знаем, что за ним пришло 9 мая 1945 года», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Депутат также обратил внимание, что европейские политики открыто говорят о своих намерениях и готовятся начать конфликт с Россией к 2030 году. В качестве доказательств он привел совместные маневры стран НАТО и старт проекта по возведению концентрационных лагерей в Нидерландах.
«Это точно нельзя списать на “демократию в действии” или “помощь Киеву”», — резюмировал Толмачев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что последствия украинского кризиса расходятся по нарастающей, словно «расходящиеся круги на водной глади». По его оценке, эти последствия уже затронули всю Европу, а их отголоски ощущаются уже по всему миру.