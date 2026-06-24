Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России» осенью обновят мост через озеро Мылка. Общая стоимость работ составляет 109 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«К ремонту моста через озеро Мылка дорожники приступили по просьбам жителей. Сооружение возвели ещё в 1982 году к 50-летию города юности. Строительство переправы стало частью масштабной программы развития городской инфраструктуры. В случае чрезвычайных ситуаций на других сетях дорожных мостов через водную преграду он помогает перераспределять транспортные потоки, снижая нагрузку на городскую агломерацию. Однако последний масштабный ремонт объекта проводился более 10 лет назад», — уточнили в краевом Минтрансе.
На мостовом сооружении подрядчик уже завершил подготовительные работы, окраску пролетных строений и опор, демонтаж барьерного ограждения. Сейчас дорожники обустраивают парапетные блоки. В рамках ремонта предстоит также устройство деформационного шва с металлическим окаймлением, укрепление конусов мостовых сооружений монолитным бетоном, установка бесфундаментных дорожных знаков, укладка асфальта. Работы контролируются краевым минтрансом, общественниками и в данный момент идут по плану.
В Комсомольске-на-Амуре обновят мост через озеро Мылка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Комсомольске-на-Амуре обновят мост через озеро Мылка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Комсомольске-на-Амуре обновят мост через озеро Мылка. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
1 / 3.
«Мост через озеро Мылка давно нуждался в ремонте — последний раз его чинили 10 лет назад. А теперь благодаря нацпроекту наконец взялись за дело! Это же огромное облегчение для всех нас, жителей Комсомольска: мост — важная часть нашей повседневной жизни», — рассказал житель Комсомольска-на-Амуре Сергей Петрович.
Мост через Мылку расположен на участке трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре», который также сейчас обновляется по нацпроекту. Проблемный отрезок расположен между 384 и 393 км. В данный момент дорожники фрезеруют старое покрытие. Позже на участке в 8 км подрядчик срежет мелколесье, расчистит кюветы, ликвидирует пучины, после чего приступит к укладке слоев дорожной одежды. В конце будет установлено освещение, нанесена разметка и поставлены новые знаки. Общий объем финансирования на ремонт дороги составляет более 398,7 млн рублей, из которых федеральная доля — 171,2 млн рублей, а краевая — 227,5 млн рублей.
Напомним, что всего в рамках нацпроекта «Инфрастуктура для жизни» в Хабаровском крае обновится свыше 140 км региональных и муниципальных трасс. Сумма федеральной поддержки на этот год составила свыше 4 млрд рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Бикинском округе продолжается реконструкция моста через реку Бикин на 228-м км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. В рамках проекта также ведется строительство близлежащего путепровода через Транссибирскую магистраль. Общая протяженность объекта реконструкции, реализуемого в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», составляет около 2,5 километров вместе с подходами.