В Хабаровском крае утвердили план подготовки к выборам в сентябре 2026 года

В Хабаровске состоялось заседание краевой избирательной комиссии. В ходе совещания был рассмотрен ряд ключевых вопросов, касающихся подготовки к предстоящим выборам, сообщает Крайизбирком.
В рамках подготовки к предстоящим в сентябре 2026 года выборам краевой избирательной комиссией приняты решения:
полномочия по подготовке и проведению выборов в муниципальных округах возложены на соответствующие территориальные избирательные комиссии; утвержден примерный календарный план мероприятий по проведению местных выборов; образована Группа контроля за использованием КСА ГАС «Выборы»; территориальным комиссиям разрешено открыть счета для перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов; создана Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью; члены ИКХК с правом решающего голоса уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Также утверждены кадровые изменения в составах ТИК Советско-Гаванского и Тугуро-Чумиканского района.
Напомним, 16 июня 2026 года президентом РФ подписан Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва». ЦИК России приняла постановление о трехдневном голосовании. Выборы пройдут 18,19 и 20 сентября. В выборах в Госдуму, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 партий.
В Хабаровском крае пройдет 19 избирательных кампаний местного уровня: жителям края предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, депутатов Хабаровской городской Думы по трем округам, а также депутатов Собраний 12 муниципальных округов.