«Жизнь надоела»: молодой человек с мачете устроил кровавое нападение в Краснодаре — ЧТО ИЗВЕСТНО

По информации наших коллег из KrasnodarMedia (16+), погибшую звали Ксения. У неё остались двое сыновей — 7 и 12 лет. Муж женщины до сих пор находится в шоковом состоянии. По данным источников, нападавшего зовут Григорий. Его отец умер, мать воспитывала четверых детей одна. До происшествия молодой человек работал в строительном магазине. Во время нападения он кричал, что хочет отомстить за то, что его «всю жизнь обижали». После убийства женщины молодой человек побежал в сторону детской игровой зоны, где его задержали сотрудники правоохранительных органов и очевидцы. Следователи выясняют, намеревался ли он напасть на детей или пытался скрыться.