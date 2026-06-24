«Жизнь надоела»: молодой человек с мачете устроил кровавое нападение в Краснодаре — ЧТО ИЗВЕСТНО

В субботу, 20 июня, в Краснодаре произошло нападение на отделение МФЦ в торговом центре West Mall. По предварительным данным, 19-летний молодой человек зашел в помещение, взорвал самодельную петарду и начал наносить удары мачете посетителям. В результате нападения погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших есть охранник торгового центра, он находится в тяжелом состоянии. У раненых диагностированы как ножевые, так и осколочные травмы.
По информации наших коллег из KrasnodarMedia (16+), погибшую звали Ксения. У неё остались двое сыновей — 7 и 12 лет. Муж женщины до сих пор находится в шоковом состоянии. По данным источников, нападавшего зовут Григорий. Его отец умер, мать воспитывала четверых детей одна. До происшествия молодой человек работал в строительном магазине. Во время нападения он кричал, что хочет отомстить за то, что его «всю жизнь обижали». После убийства женщины молодой человек побежал в сторону детской игровой зоны, где его задержали сотрудники правоохранительных органов и очевидцы. Следователи выясняют, намеревался ли он напасть на детей или пытался скрыться.
Первым комментарием задержанного стали слова: «Жизнь надоела». Объяснить мотивы своих действий он не смог. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. На месте продолжают работать следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние раненых врачи оценивают как средней тяжести. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.