Вузы Хабаровского края примут на бюджет более 5600 абитуриентов

В этом году абитуриентов в Хабаровском крае ждут 16 вузов и 30 техникумов и колледжей. За счет средств федерального и краевого бюджетов на программы среднего профессионального образования планируется принять 8752 человека, высшего — 5695. Приемная кампания стартовала 20 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В крае объем бюджетных мест в вузах на 2026 год в целом сохранен на уровне, сопоставимом с прошлым годом. Больше всего бюджетных мест выделено инженерно-техническому блоку, а также педагогическим направлениям подготовки, что отвечает долгосрочным кадровым потребностям региона», — рассказали в министерстве образования и науки края.
Педагогическое направление входит в число самых популярных среди поступающих в вузы. В этом году предусмотрено 1490 мест — на 100 больше, чем годом ранее.
В 2026 году благодаря поддержке Дмитрия Демешина для студентов-целевиков педагогических направлений учреждены именные губернаторские стипендии. Для студентов пяти приоритетных профилей (математика, физика, химия, информатика и биология) — размер стипендии составляет 20 тысяч рублей ежемесячно, для остальных — 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты производятся два раза в год по итогам каждой сессии. Первые выплаты уже получили 150 студентов Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета и Тихоокеанского государственного университета.
В вузы прием ведется с 20 июня по 25 июля. Основной критерий для выпускников 11-х классов при поступлении в вузы — результаты ЕГЭ. Абитуриент может подать документы не более чем в 5 вузов и на не более чем 5 специальностей в каждом из них.
Участники СВО и члены их семей могут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты — 10% от общего объема бюджетных мест.
Абитуриент, прием! Об особенностях приемной кампании-2026 рассказали ректоры вузов Хабаровского края.
Большая пресс-конференция прошла накануне старта вступительной кампании.
Приемная кампания в техникумах и колледжах продлится с 20 июня по 15 августа. В этом году в системе среднего профессионального образования края количество бюджетных мест на 50 больше, чем в 2025 году. В 11 техникумах края предусмотрено 420 бюджетных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Наибольшее количество бюджетных мест в колледжах и техникумах для транспортной отрасли, машиностроения, строительства, здравоохранения, ИТ-направления.
«В Хабаровском крае выпускников школ также приглашают получить профессиональное образование по программам федерального проекта “Профессионалитет” национального проекта “Молодежь и дети”. В этом году для абитуриентов открыт набор в 7 кластеров — “Машиностроение (авиастроение)”, “Строительство”, “Железнодорожный транспорт”, “Машиностроение (судостроение)”, “Педагогика”, “Водный транспорт” и “Туризм и сфера услуг”», — добавили в министерстве.
В техникумы и колледжи поступают по конкурсу аттестатов. Участникам специальной военной операции, их детям, вдовам (вдовцам) участников СВО предоставляется первоочередное право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования вне зависимости от среднего балла аттестата при условии прохождения вступительных испытаний (при их наличии).
Напомним, на портале Госуслуг (6+) к старту вступительной кампании 2026 года расширен новыми функциями сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз. В него добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматического отображения таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах. С 2026 года сервис на «Госуслугах» стал основным электронным способом подачи документов в вузы. Развитие «жизненных ситуаций» осуществляется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Заместитель Председателя Правительства РФ — Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.