В Хабаровском крае построят мощности для переработки пушнины и дикого мяса

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел совещание, посвященное вопросам совершенствования системы управления охотничьими ресурсами региона. Главная цель — сделать отрасль прозрачной, выгодной для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) и безопасной для самих людей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сейчас закон об охоте закрепляет право представителей КМНС и их общин охотиться свободно, без разрешений, в объеме для личного потребления. Однако отсутствие механизмов учета добытых ресурсов и сезонных ограничений создает риски для сохранения популяций диких животных и не позволяет обеспечить легальный оборот продукции традиционной охоты», — доложил начальник управления охотничьего хозяйства Юрий Колпак.
Для решения этих проблем глава региона поддержал предложение о внедрении нового порядка, предусматривающего выдачу представителям КМНС бесплатных разрешений на добычу. Этот механизм при сохранении простоты процедуры позволяет обеспечить полноценный количественный учет изымаемых ресурсов.
«Внедрение разрешений решает две задачи: предотвращает злоупотребления и позволяет законно реализовывать продукцию охоты. Наличие документа дает коренным малочисленным народам право транспортировать и продавать добытое мясо и пушнину, что напрямую повысит их доходы», — подчеркнул Юрий Колпак.
Как отметил губернатор края, одного лишь обеспечения легальной добычи недостаточно. Необходимы механизмы для последующей реализации продукции. В настоящее время рентабельность отрасли пушного промысла в крае составляет лишь 6,8%, что свидетельствует о низкой эффективности.
«Добывать пушнину всегда было выгодно. Почему бы нам не создать собственное производство? Нужно продумать, как увязать промысел и выделку шкур с доставкой в краевой центр, чтобы выпускать готовую продукцию», — сказал глава края.
Дмитрий Демешин поручил разработать план мероприятий по локализации переработки пушнины и дикого мяса на территории региона. Речь идет о создании производственных мощностей, позволяющих изготавливать готовые изделия из шкур и перерабатывать мясо непосредственно в крае.
В рамках задачи по поставкам продукции из дикого мяса в торговую сеть края управлением охотхозяйства выстроено взаимодействие с ООО «Интеграл». Компания располагает всей необходимой инфраструктурой — холодильными мощностями в Хабаровске и селе им. Полины Осипенко, а также ветеринарной документацией. Уже сейчас в наличии около 800 кг мяса лося, готового к реализации как после переработки, так и без нее. Дмитрий Демешин поручил министерству промышленности и торговли края оказать содействие поставщику для продвижения продукции на прилавки местных торговых сетей.
В завершение Дмитрий Демешин особое внимание уделил проблеме выхода медведей к населенным пунктам, школам, дачам и кладбищам. Губернатор поручил разработать комплексную программу по сокращению числа выходов диких животных к людям, взяв за основу успешные практики других регионов Дальнего Востока. В ее рамках предстоит ликвидировать стихийные свалки, внедрить закрытые системы накопления твердых коммунальных отходов, обеспечить надлежащую защиту кладбищ, а также усилить персональную ответственность глав муниципальных образований за состояние дел на подведомственных территориях.
«Нужно вырабатывать правила “добрососедства” с дикими животными в рамках системного подхода. Только так удастся минимизировать конфликты между человеком и дикой природой, сохранив при этом охотничьи ресурсы края», — подытожил Дмитрий Демешин.