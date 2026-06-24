В Хабаровском крае построят мощности для переработки пушнины и дикого мяса

В рамках задачи по поставкам продукции из дикого мяса в торговую сеть края управлением охотхозяйства выстроено взаимодействие с ООО «Интеграл». Компания располагает всей необходимой инфраструктурой — холодильными мощностями в Хабаровске и селе им. Полины Осипенко, а также ветеринарной документацией. Уже сейчас в наличии около 800 кг мяса лося, готового к реализации как после переработки, так и без нее. Дмитрий Демешин поручил министерству промышленности и торговли края оказать содействие поставщику для продвижения продукции на прилавки местных торговых сетей.