В Хабаровске сегодня вечером временно ограничат движение общественного транспорта

В связи с проведением 22 июня 2026 года с 20:30 до 22:00 патриотической беговой акции «Свеча памяти» (6+), посвященной Дню памяти и скорби, будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Шевченко от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского.