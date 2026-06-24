Стоит ли пускать кошек в подвалы многоквартирных домов

Кошки, живущие в подвалах многоквартирных домов, помогают справиться с засильем опасных грызунов. Однако по законодательству превращение подвалов в кошачьи приюты запрещено. И даже более того — управляющие компании обязаны этого не допускать. Как поселить в подвале пушистых гостей на законных основаниях и каких правил при этом нужно придерживаться — объясняет «Парламентская газета» (18+).
Тему содержания кошек в подвалах многоэтажек подняла депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Как напомнила парламентарий на своей личной странице в соцсети, подвалы в многоквартирных домах относятся к общему имуществу. А оно должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая нормы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
«Нахождение кошек в подвале — прямое нарушение Правил эксплуатации жилфонда. За несоблюдение этих требований управляющую компанию можно привлечь к административной ответственности: штраф для юрлиц составляет от 250 до 300 тысяч рублей, — пояснила парламентарий. — К тому же размещение кошек в подвалах МКД, которые не предназначены для их содержания, противоречит положениям закона “Об ответственном обращении с животными” № 498-ФЗ. Административный штраф за нарушение положений данного закона для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей».
Однако если жильцы уже привыкли к пушистым обитателям подвала, выход есть. Можно провести общее собрание собственников и официально закрепить решение не выселять кошек голосованием. Мнение «за» должны высказать не менее двух третей участников. Также необходимо установить специальные правила. В частности, определить ответственных и возложить на них обязанность присматривать за животными: кормить, лечить, стерилизовать, обрабатывать от паразитов и чистить лотки.
Как отметила в разговоре с «Парламентской газетой» ветеринар, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина, содержание кошек в подвалах многоквартирных домов — дело в целом благое.
«Как минимум кошки защищают имущество жильцов и коммуникации от крыс, которые неизбежно заводятся либо в мусоропроводах, либо в мусорках на придомовой территории, — пояснила эксперт. — При этом для самих кошек проживание в подвале часто лучше проживания в приюте. Приютов у нас сегодня не хватает, они все переполнены, а люди возрастных животных брать домой, как правило, не хотят. Ну и, наконец, дети или взрослые, которые по каким-то причинам не могут завести домашнее животное, могут хотя бы так с ними дистанционно пообщаться».
Вместе с тем, уточнила Ангелина Сиротина, чтобы и кошки и люди от соседства друг с другом не испытывали неудобств, необходимо соблюсти ряд правил помимо тех, что перечислила Светлана Разворотнева.
«Прежде всего, кошки должны быть стерилизованы, чтобы они не начали неконтролируемо размножаться, — уточнила собеседница издания. — Кроме того, животные должны регулярно проходить вакцинацию — от основных кошачьих вирусов и бешенства — и медицинские осмотры каждый год. Тогда никто никому не будет мешать и всем будет комфортно — и людям и животным».