В Красноярске сообщают о введении ограничений на продажу топлива

В Красноярске на некоторых автозаправочных станциях начали действовать ограничения на продажу бензина. Об этом рассказывают сами жители. Операторы заправок сообщают о введении лимитов, однако официальные причины и детали пока не раскрываются.
Стоит отметить, что в ряде регионов России принимают меры по ограничению продажи топлива.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о необходимости введения аналогичных мер в своём регионе, чтобы предотвратить спекулятивный спрос. Он поручил минпромторгу провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки единой позиции по этому вопросу.
Тем временем, стоимость топлива в Красноярском крае колеблется от 62,3 до 72 рублей за литр для АИ-92.