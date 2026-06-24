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В Красноярске сообщают о введении ограничений на продажу топлива

На сегодняшний день стоимость топлива в Красноярском крае колеблется от 62,3 до 72 рублей за литр для АИ-92.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярске на некоторых автозаправочных станциях начали действовать ограничения на продажу бензина. Об этом рассказывают сами жители. Операторы заправок сообщают о введении лимитов, однако официальные причины и детали пока не раскрываются.

Стоит отметить, что в ряде регионов России принимают меры по ограничению продажи топлива.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о необходимости введения аналогичных мер в своём регионе, чтобы предотвратить спекулятивный спрос. Он поручил минпромторгу провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки единой позиции по этому вопросу.

Тем временем, стоимость топлива в Красноярском крае колеблется от 62,3 до 72 рублей за литр для АИ-92.