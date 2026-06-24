Красноярцы почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби, 22 июня, в Красноярске прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориала Победы. В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин, а также депутаты, труженики тыла, участники СВО. Также присутствовали волонтёры и представители различных общественных объединений и конфессий.
С 1941 по 1945 годы из Красноярского края на фронт ушли более 455 тыс. человек. К сожалению, каждый третий из них не вернулся. В начале войны на берегах Енисея были сформированы около 40 воинских формирований, среди которых — 119-я стрелковая бригада, 309-я стрелковая дивизия и 78-я добровольческая бригада, почти вся павшая в боях.
Память погибших красноярцы почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.
Также сегодня в 21:30 на площади у Мемориала Победы зажгут 3 500 свечей. Они составят цифру «85» и фразу: «Красноярск помнит».