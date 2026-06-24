Красноярск создал самую большую «Огненную картину войны» в истории акции

Из десятков тысяч свечей на земле была выложена огненная картина размером 10 на 30 метров — самая масштабная за всю историю проведения акции в Красноярске. Участники воссоздали изображение Ордена Отечественной войны как дань уважения храбрости, стойкости и мужеству защитников Родины. Рядом с орденом зажгли надписи: «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».