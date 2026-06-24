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Красноярск создал самую большую «Огненную картину войны» в истории акции

На мемориале Победы собрались более 1 000 человек, чтобы зажечь 12 000 свечей и воссоздать символ памяти.

Источник: KrasnoyarskMedia

Красноярский край присоединился к международной патриотической акции «Огненные картины войны», приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны. На мемориале Победы собрались более 1 000 человек, чтобы зажечь 12 000 свечей и воссоздать символ памяти, пишут на сайте правительства Красноярского края.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий, а также жители и гости города.

Из десятков тысяч свечей на земле была выложена огненная картина размером 10 на 30 метров — самая масштабная за всю историю проведения акции в Красноярске. Участники воссоздали изображение Ордена Отечественной войны как дань уважения храбрости, стойкости и мужеству защитников Родины. Рядом с орденом зажгли надписи: «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».

После создания главного полотна акция плавно перешла в традиционную для города форму — «Свечу Памяти». Участники возложили зажжённые лампады у памятника Воину-освободителю и на местах мемориальных захоронений. Завершилось мероприятие общегородской минутой молчания в память о павших героях.

Добавим, что в прошлом году в Красноярске участниками стали более 500 человек, создавшие из свечей изображение гидроплана БЕ-4.