В Красноярск возвращается 30-градусная жара

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова ожидается жара. Например, сегодня максимальная температура составит +26 днем и +13 ночью.
Завтра, 23 июня, синоптики обещают дождь, а также +28 и +15 в светлое и темное время суток.
В среду днем потеплеет до +30, а к вечеру ожидается +14.
В четверг снова возможен дождь, а максимальная температура составит +29 днем и +15 ночью.
В пятницу, 26 июня, ожидается +28 и +16 в светлое и темное время суток. Аналогичная температура прогнозируется и в субботу.
В воскресенье возможен дождь. Днем потеплеет до +29, а к вечеру ожидается +19.