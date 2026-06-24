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В Красноярск возвращается 30-градусная жара

Впрочем, не обойдется и без дождей.

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова ожидается жара. Например, сегодня максимальная температура составит +26 днем и +13 ночью.

Завтра, 23 июня, синоптики обещают дождь, а также +28 и +15 в светлое и темное время суток.

В среду днем потеплеет до +30, а к вечеру ожидается +14.

В четверг снова возможен дождь, а максимальная температура составит +29 днем и +15 ночью.

В пятницу, 26 июня, ожидается +28 и +16 в светлое и темное время суток. Аналогичная температура прогнозируется и в субботу.

В воскресенье возможен дождь. Днем потеплеет до +29, а к вечеру ожидается +19.