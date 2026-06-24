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В Хабаровске на маршруты выйдут 12 новых автобусов вместо старых

Обновлённый транспорт начнёт работать на городских линиях № 68, 71, 82 и 89.

В Хабаровске на городские маршруты выйдут 12 новых автобусов, — сообщает Минтранс Хабаровского края.

Они будут работать на линиях № 68, 71, 82 и 89, постепенно обновляя подвижной состав.

По данным ведомства, обновление транспорта ведётся по обращениям жителей. Новые автобусы оборудованы для маломобильных пассажиров, оснащены электронными табло, автоинформаторами, кондиционерами и системами фиксации дорожной обстановки.

Все машины произведены в России.

За последние годы общественный транспорт в краевом центре заметно обновляется: с 2022 по 2026 годы в Хабаровске уже заменили 287 автобусов, 34 троллейбуса и 13 трамваев.

В 2026 году планируется дальнейшее обновление — около 90 единиц техники, часть из которых уже вышла на маршруты. Также обновление идёт и у частных перевозчиков.

В новых автобусах установлены системы ГЛОНАСС, отопление и кондиционеры, чтобы поездки оставались комфортными круглый год.