В Хабаровске на маршруты выйдут 12 новых автобусов вместо старых

В Хабаровске на городские маршруты выйдут 12 новых автобусов, — сообщает Минтранс Хабаровского края.
Они будут работать на линиях № 68, 71, 82 и 89, постепенно обновляя подвижной состав.
По данным ведомства, обновление транспорта ведётся по обращениям жителей. Новые автобусы оборудованы для маломобильных пассажиров, оснащены электронными табло, автоинформаторами, кондиционерами и системами фиксации дорожной обстановки.
Все машины произведены в России.
За последние годы общественный транспорт в краевом центре заметно обновляется: с 2022 по 2026 годы в Хабаровске уже заменили 287 автобусов, 34 троллейбуса и 13 трамваев.
В 2026 году планируется дальнейшее обновление — около 90 единиц техники, часть из которых уже вышла на маршруты. Также обновление идёт и у частных перевозчиков.
В новых автобусах установлены системы ГЛОНАСС, отопление и кондиционеры, чтобы поездки оставались комфортными круглый год.