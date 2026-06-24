В Саратовской области обсудили роль наставничества в воспитании детей

Региональное родительское собрание на тему «Наставничество как форма профилактики правонарушений обучающихся образовательных организаций Саратовской области» состоялось в онлайн-формате по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
На собрании выступили региональный координатор движения «Юный друг полиции» Елена Лукьянова, научный сотрудник Саратовской государственной юридической академии Светлана Зайкова, социальный педагог гимназии № 7 Ольга Жаркова и директор центра поддержки семьи и детства «Всегда Рядом» Лилия Пастушкова. Участниками мероприятия также стали члены регионального родительского комитета, представители родительской общественности и другие заинтересованные лица.
Спикеры обсудили деятельность движения «Юный друг полиции», организацию наставнической деятельности и реализацию проекта «Наставничество» на примере гимназии № 7. Вместе с участниками они подробно рассмотрели опыт работы подросткового центра «Всегда Рядом». По итогам собрания все сошлись во мнении, что важно продолжать развивать институт наставничества в образовательных организациях, привлекать к этой работе опытных педагогов и представителей общественных движений.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.