Два человека погибли во время атаки БПЛА на Нижегородскую область

Два человека погибли во время атаки ВСУ на Нижегородскую область. Еще столько жителей попали в больницу, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Прошедшей ночью в регионе уничтожили 23 беспилотника. Предварительно, повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. К сожалению, без жертв не обошлось. Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.
Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. В данный момент службы работают на месте происшествия, ликвидируются последствия инцидентов.
Ранее мы писали, что беспилотник повредил здание областного суда в Нижнем Новгороде.
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