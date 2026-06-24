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Два человека погибли во время атаки БПЛА на Нижегородскую область

Также получили повреждения автомобили, дома и промобъект.

Источник: Живем в Нижнем

Два человека погибли во время атаки ВСУ на Нижегородскую область. Еще столько жителей попали в больницу, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Прошедшей ночью в регионе уничтожили 23 беспилотника. Предварительно, повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. К сожалению, без жертв не обошлось. Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. В данный момент службы работают на месте происшествия, ликвидируются последствия инцидентов.

Ранее мы писали, что беспилотник повредил здание областного суда в Нижнем Новгороде.

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