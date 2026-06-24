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Белорусский эпидемиолог сказал про прививку от неизлечимой болезни

Эпидемиолог рассказала, сколько белорусов привились против неизлечимой болезни.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиолог рассказал, что белорусы стали чаще прививаться от опасного неизлечимого вируса — клещевого энцефалита. Об этом завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов рассказал во время пресс-конференции в Доме прессы.

Специалист сообщил, что с начала 2026 года в Беларуси уже примерно 6000 человек прошли вакцинацию против клещевого энцефалита за свой счет. В 2025 году прошли вакцинацию примерно 20 тысяч человек. Эпидемиолог напомнил, что это заболевание несет смертельную опасность и является неизлечимым.

— Вакцинация против клещевого энцефалита в Беларуси не входит в Национальный календарь прививок, но доступна на платной основе, — пояснил Игнатов.

Также вакцина включена в перечень прививок по эпидемическим показаниям для групп высокого риска. Бесплатно от клещевого энцефалита в Беларуси прививаются выезжающие в составе организованных групп для работы в лесном массиве на эндемичных территориях, сотрудники Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, чья деятельность связана с рисками заражения.

Еще мы писали, что Совмин утвердил порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО в Беларуси.

Тем временем онколог заявил об изменениях и прогрессе в борьбе с некоторыми видами рака в Беларуси: «Часть пациентов полностью излечена».

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