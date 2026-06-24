Белорусский эпидемиолог сказал про прививку от неизлечимой болезни

Специалист сообщил, что с начала 2026 года в Беларуси уже примерно 6000 человек прошли вакцинацию против клещевого энцефалита за свой счет. В 2025 году прошли вакцинацию примерно 20 тысяч человек. Эпидемиолог напомнил, что это заболевание несет смертельную опасность и является неизлечимым.