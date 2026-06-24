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Минпросвещения открыло горячую линию для родителей, отправивших детей в Крым

Министерство просвещения Российской Федерации запустило работу специальных телефонных линий для экстренной связи с родителями после временной остановки детского отдыха в Республике Крым.

Министерство просвещения Российской Федерации запустило работу специальных телефонных линий для экстренной связи с родителями после временной остановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом проинформировала пресс-служба данного ведомства.

Чтобы узнать о местонахождении детей в Международном детском центре «Артек», можно воспользоваться единым федеральным номером: 8 (800)600−20−85.

Дополнительную поддержку оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. По этому номеру горячей линии принимают звонки, связанные с загородными стационарными лагерями. Ранее на полуострове из-за соображений безопасности приостановили бронирование, заезд и размещение детей в лагерях до первого сентября. Родителям предоставят альтернативные варианты в других регионах страны.

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