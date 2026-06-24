На юге Красноярского края зацвели краснокнижные орхидеи

В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края наступил период цветения венериного башмачка. Внимательные посетители могут заметить сразу четыре вида этой орхидеи, занесённые в Красную книгу: настоящий, крупноцветковый, вздутый и капельный. [caption id= «attachment_369832» align= «alignnone» width= «1600»] Фото: пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» / Алексей Третьяков[/caption] Каждый вид интересен не только формой, напоминающей изящную туфельку (согласно легенде, потерянную богиней Венерой), но и своей палитрой. Цветки настоящего башмачка окрашены в благородный жёлтый цвет, капельного — белоснежный с контрастными бордовыми пятнами, а крупноцветкового обладают насыщенным малиновым оттенком. Ароматы этих орхидей также разнообразны: от запаха ванили и карамели до тонкого аромата малины. [caption id= «attachment_369830» align= «alignnone» width= «1600»] Фото: Пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» / Алексей Третьяков[/caption] Жизненный цикл растения: от семени до первого цветка проходит от 15 до 18 лет. Любое повреждение в этот период может прервать развитие растения и есть вероятность, что оно не зацветет или вовсе погибнет. Из-за критического сокращения численности все эти удивительные орхидеи занесены в Красную книгу.