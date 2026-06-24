В Самарской области изменится порядок выплаты детских пособий с 1 июля

В Самарской области с 1 июля 2026 года начнут действовать новые правила начисления детских пособий и выплат по временной нетрудоспособности. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.