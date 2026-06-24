Около 500 человек посетили «Зарядку с чемпионом» на пляже Махачкалы

Участниками «Зарядки с чемпионом», которая состоялась на пляже в городе Махачкале, стали примерно 500 человек. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Участники выполняли упражнения вместе с титулованными спортсменами.
Мероприятие прошло под эгидой Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Зарядку провели олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Хаджимурад Магомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, чемпион Азиатских игр Магомед Ибрагимов и чемпион Европы по вольной борьбе Курбан Шираев.
С напутствием к участникам обратился заместитель начальника управления спорта и туризма Махачкалы Хабиб Гаджиев. Он подчеркнул, что спорт укрепляет здоровье и объединяет народы России. Кульминацией акции стали торжественный подъем государственного флага РФ и исполнение гимна России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.