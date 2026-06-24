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Президент Федерации армрестлинга Воронежской области погиб в ходе СВО

При выполнении боевых задач в зоне спецоперации погиб президент Федерации армрестлинга Воронежской области, мастер спорта Александр Апевалов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

При выполнении боевых задач в зоне спецоперации погиб президент Федерации армрестлинга Воронежской области, мастер спорта Александр Апевалов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов в своем Telegram-канале.

«Еще совсем недавно, находясь в коротком отпуске, Александр заходил в гости. Долго общались, обсуждая планы по развитию федерации и, конечно же, приближаемую ежечасным подвигом таких же простых ребят, как и сам Саша, победу над врагом. Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах уже ставший обыденностью героизм фронтовиков», — рассказал министр.

Господин Чибисов выразил соболезнования родным и близким Александра Апевалова. Чиновник назвал его гибель «невосполнимой утратой для нашей спортивной семьи».

Александру Апевалову было 38 лет. Судя по его странице во «Вконтакте», он не был женат. Фотографии в военной форме воронежец начал публиковать весной 2025 года. Также он разместил множество стихотворений, в том числе посвященных боевым действиям. Последний пост Александра Апевалова опубликован 1 июня. По данным Rusprofile, пост президента Федерации армрестлинга Воронежской области он занимал с 2013 года.