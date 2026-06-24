Тарифы на воду для аграриев снизят в рамках обновленной стратегии спасения Дона

Участники совещания констатировали необходимость актуализации дорожной карты, принятой в 2021 году, — с учетом изменившихся задач и появления новых приоритетов. Андрей Яцкин, представляющий регион в верхней палате парламента, держит ход реализации программы под личным контролем. Сенатор сообщил, что скорректированные предложения по дорожной карте до 2030 года будут вынесены на совещание премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета Федерации, запланированное на конец июня.