Четыре новые остановки скоро появятся на привокзальной площади Хабаровска

Сейчас специалисты уже занимаются подготовкой основания под остановочные павильоны. Эта работа должна завершиться до 20 июля. Стоимость установки одного такого павильона варьируется от 3 до 3,5 млн рублей. Финансируется этот процесс за счет средств частного инвестора. Всего на «гостевом маршруте» Хабаровска уже появилось 39 новых остановок. В ближайшем будущем там будут установлены последние девять павильонов, четыре из которых уже готовы, а остальные пять сейчас находятся в стадии сборки. К слову, все новые остановки оснастят рекламными экранами. Кроме того, рассматривается возможность установки на всех новых остановках электронных табло, на которых пассажиры всегда смогут узнать информацию о движении общественного транспорта.