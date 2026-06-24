Бесплатный Wi-Fi за счет вашей карты: мошенники расклеивают QR-коды в парках для кражи данных россиян

С наступлением теплой погоды злоумышленники начали расклеивать в парках и у летних веранд стикеры с QR-кодами. Наклейки обещают бесплатный Wi-Fi, но на самом деле ведут на фишинговые сайты. QR-коды размещают на скамейках, столиках кафе, урнах и даже поверх официальных информационных стендов. При сканировании пользователь либо попадает на сайт-двойник, где крадут данные банковских карт, либо на устройство загружается вирус. Эксперты советуют проверять адрес сайта перед вводом личных данных и пользоваться только официальными приложениями для подключения к городскому Wi-Fi или покупки билетов.