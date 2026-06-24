Хабаровчанка, фиктивно прописавшая у себя мигрантов, получила условный срок

С июля по август 2025 года хабаровчанка фиктивно прописала в своей квартире граждан Республики Узбекистан. Женщине дали 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.