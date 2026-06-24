Институт стран и народов Азии появился в структуре ТОГУ

Он станет местом изучения стран Центральной и Восточной Азии, «внутренней Азии», а также роли России в азиатском регионе. В новом институте, который появится в крупнейшем вузе Хабаровского края, планируется проводить фундаментальные и прикладные исследования, формировать научные школы, вовлекать студентов в дискуссии и укреплять связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, что появление такого нового института усилит экспертные позиции ТОГУ в Азии, повысит качество подготовки специалистов, которые затем будут работать на азиатском направлении, а также внесет свой вклад в реализацию государственного восточного вектора на Дальнем Востоке. Кроме того, новый институт станет мощным интеллектуальным центром, интегрированным в научную и деловую среду Азии.