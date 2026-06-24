Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Институт стран и народов Азии появился в структуре ТОГУ

Он станет местом изучения стран Центральной и Восточной Азии, «внутренней Азии», а также роли России в азиатском регионе. В новом институте, который появится в крупнейшем вузе Хабаровского края, планируется проводить фундаментальные и прикладные исследования, формировать научные школы, вовлекать студентов в дискуссии и укреплять связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, что появление такого нового института.

Он станет местом изучения стран Центральной и Восточной Азии, «внутренней Азии», а также роли России в азиатском регионе. В новом институте, который появится в крупнейшем вузе Хабаровского края, планируется проводить фундаментальные и прикладные исследования, формировать научные школы, вовлекать студентов в дискуссии и укреплять связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, что появление такого нового института усилит экспертные позиции ТОГУ в Азии, повысит качество подготовки специалистов, которые затем будут работать на азиатском направлении, а также внесет свой вклад в реализацию государственного восточного вектора на Дальнем Востоке. Кроме того, новый институт станет мощным интеллектуальным центром, интегрированным в научную и деловую среду Азии.