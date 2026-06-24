Телевидение растет, радио падает: что происходит на медиарынке Казахстана

В региональном разрезе показатели заметно различаются. Самый большой объём услуг по телерадиовещанию был зафиксирован в Астане — 12,7 млрд тг, следом идёт Алматы — 4 млрд тг. Замыкает топ-3 с заметным отставанием Жетысуская область — 172,6 млн тг. Далее следуют Туркестанская область с 121,1 млн тг и Актюбинская область с 81 млн тг. Минимальные показатели сложились в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях — 5 млн и 6 млн тг соответственно. Таким образом, если не брать в расчет Астану и Алматы, показатель Жетысуской области превысил уровень Западно-Казахстанской области в 35 раз.
При этом в ряде регионов объём услуг заметно вырос. Например, в Жамбылской области показатель увеличился с 13,5 млн до 74,4 млн тг, в Мангистауской области — с 6,4 млн до 31,6 млн тг, в Улытауской области — с 22,9 млн до 42,8 млн тг. Однако в этих случаях речь идёт о сравнительно небольших объёмах, поэтому резкие темпы роста во многом связаны с низкой базой прошлого года.
В отдельных регионах, напротив, наблюдалось снижение. В Атырауской области объём услуг сократился со 175,5 млн до 41 млн тг, в Восточно-Казахстанской области — с 83 млн до 22,9 млн тг, в Карагандинской области — с 89 млн до 14,2 млн тг. Также снижение было зафиксировано в Алматинской, Абайской, Кызылординской, Павлодарской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
Отдельно выделяется изменение роли Алматы и Астаны. В начале 2010-х Алматы занимал более сильные позиции. В первом квартале 2011 года на этот южный мегаполис приходилось 55,2% всего объёма услуг телерадиовещания по стране, тогда как доля Астаны составляла 32,3%. В денежном выражении — 3,8 млрд и 2,2 млрд тг соответственно.
В дальнейшем ситуация постепенно изменилась. Доля Астаны росла, а доля Алматы снижалась. В первом квартале 2026 года на Астану пришлось уже 71,9% всего объёма услуг. Доля Алматы сократилась до 22,5%. В результате показатель Астаны оказался в 3,2 раза выше, чем показатель Алматы.
Вместе Астана и Алматы сформировали 94,4% всего объёма услуг по созданию программ и телерадиовещанию в стране. Это демонстрирует высокую концентрацию отрасли в двух крупнейших центрах, где сосредоточены основные производственные, административные и вещательные мощности.
По видам деятельности в секторе основную часть рынка занимает создание и трансляция телевизионных программ. В январе-марте 2026 года объём таких услуг составил 16,8 млрд тг против 16,3 млрд тг годом ранее. Рост — на 2,6%. На телевизионное направление пришлось почти 95% всего объёма услуг в сфере создания программ и телерадиовещания.
Радиовещание, напротив, занимает значительно меньшую долю. В первом квартале текущего года объём услуг радиовещания составил 893,5 млн тг против 1,1 млрд тг годом ранее, меньше в стоимостном выражении на 18,6%. Доля радио в общем объёме услуг составила около 5%. Таким образом, общий рост рынка был обеспечен телевизионным направлением, тогда как радиовещание теряет актуальность.
На этом фоне интересен опыт европейских стран, где общественное телевидение и радио во многих случаях финансируются за счёт обязательных платежей населения. При этом такие платежи устроены по-разному: где-то это сбор с домохозяйства, где-то телевизионная лицензия, а в отдельных странах — часть налоговой системы.
В Германии действует обязательный взнос с домохозяйства в размере 18,4 евро в месяц (122,9 тыс. тг в год). Он уплачивается независимо от фактического пользования телевидением или радио. В Австрии применяется обязательный сбор в размере 15,3 евро в месяц (102,4 тыс. тг в год), который также не зависит от того, пользуется ли человек услугами общественного вещания или имеет ли устройство для приёма сигнала. В Швейцарии плата за радио и телевидение составляет обязательные 335 франков в год (202 тыс. тг в год).
В Великобритании действует телевизионная лицензия. Её размер составляет 180 фунтов в год (116 тыс. тг в год), а если телевизор черно-белый — 60,5 фунтов (39 тыс. тг в год). В Ирландии телевизионная лицензия составляет 160 евро в год (89,3 тыс. тг в год). В Италии действует налог на владение телевизором в размере 90 евро в год (50,2 тыс. тг в год), при этом от него можно отказаться, если телевизора нет.
В Чехии применяются отдельные лицензионные сборы за телевидение и радио при их наличии: 150 крон в месяц за ТВ (41,5 тыс. тг в год) и 55 крон в месяц за радио (15,2 тыс. тг в год). В Польше абонентская плата за радио составляет 9,5 злотого в месяц (14,5 тыс. тг в год), а за ТВ или ТВ вместе с радио — 30,5 злотого в месяц (47,8 тыс. тг в год).
В Швеции и Финляндии модель ближе к налоговой системе. В Швеции плата за государственную службу составляет до 1,2 тыс. шведских крон в год на человека (60,1 тыс. тг в год) и используется для финансирования радио- и телевизионных операций в качестве государственной услуги. В Финляндии налог на общественное вещание составляет до 160 евро в год на человека (89,3 тыс. тг в год).
Примечательно: казахстанская модель отличается от европейской. Базовое эфирное телевидение и радио в нашей республике доступны населению бесплатно. При этом платные форматы, такие как кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, развиваются отдельно и зависят уже от выбора самих потребителей.