Телевидение растет, радио падает: что происходит на медиарынке Казахстана

В Германии действует обязательный взнос с домохозяйства в размере 18,4 евро в месяц (122,9 тыс. тг в год). Он уплачивается независимо от фактического пользования телевидением или радио. В Австрии применяется обязательный сбор в размере 15,3 евро в месяц (102,4 тыс. тг в год), который также не зависит от того, пользуется ли человек услугами общественного вещания или имеет ли устройство для приёма сигнала. В Швейцарии плата за радио и телевидение составляет обязательные 335 франков в год (202 тыс. тг в год).