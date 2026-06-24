Конституционный суд объяснил, могут ли сотрудника в декрете уволить из органов МВД

Заявитель был уволен из органов внутренних дел по основанию, предусмотренному специальным законодательством. Не согласившись с увольнением, он обратился в суд, указывая, что соответствующий приказ был издан в период его отпуска по уходу за ребёнком, а также ссылался на положения трудового законодательства, предусматривающие гарантии в период отсутствия на работе.