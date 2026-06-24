Конституционный суд объяснил, могут ли сотрудника в декрете уволить из органов МВД

Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 6 статьи 81 Закона «О правоохранительной службе», регулирующего отдельные вопросы прекращения службы сотрудников правоохранительных органов.
Заявитель был уволен из органов внутренних дел по основанию, предусмотренному специальным законодательством. Не согласившись с увольнением, он обратился в суд, указывая, что соответствующий приказ был издан в период его отпуска по уходу за ребёнком, а также ссылался на положения трудового законодательства, предусматривающие гарантии в период отсутствия на работе.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении его требований.
По мнению заявителя, оспариваемая норма нарушает его конституционные права, включая право на равенство, охрану здоровья и возможность заботы о ребёнке.
Конституционный Суд отметил, что правоохранительная служба является особым видом государственной службы, имеющим публично-правовой характер и направленным на выполнение конституционно значимых функций государства. В связи с этим законодатель вправе устанавливать специальные условия прохождения службы, её прекращения, а также связанные с этим ограничения и гарантии.
Оспариваемая норма закрепляет общее правило о недопустимости увольнения сотрудника в период нахождения в отпуске или на лечении, а также устанавливает исключения из этого правила для отдельных оснований увольнения, предусмотренных законом. Таким образом, законодатель определил специальный порядок прекращения правоохранительной службы с учётом её особенностей.
Конституционный Суд также отметил, что доводы заявителя по существу сводятся к несогласию с судебными актами судов общей юрисдикции, которые уже дали правовую оценку обстоятельствам дела. Тогда как Конституционный Суд не пересматривает судебные решения и не оценивает фактические обстоятельства, поскольку в соответствии с законом рассматривает исключительно вопросы права.
По итогам предварительного изучения обращения Конституционный Суд не усмотрел оснований для вывода о нарушении конституционных прав заявителя.