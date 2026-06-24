В Чеченском эндокринологическом диспансере прошла «Школа здоровья»

Занятия «Школы здоровья» состоялись в эндокринологическом диспансере Чеченской Республики по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Цель мероприятия — повышение грамотности пациентов в вопросах контроля содержания сахара в крови. Участники получили практические рекомендации по коррекции рациона питания и ведению здорового образа жизни при сахарном диабете. Программу обучения проводил врач-эндокринолог Абу Сулаев. Он подробно разобрал механизмы воздействия питания на состояние организма и ответил на все вопросы слушателей.
«Наша задача — не просто дать теорию, а научить наших пациентов управлять диабетом ежедневно. Правильный подход к питанию и дисциплина — это залог долгой и полноценной жизни без осложнений», — отметил Абу Сулаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.