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В Красноярское ожидаются ливни и град

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 и 26 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается ухудшение погодных условий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 и 26 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается ухудшение погодных условий.

Возможны град, ливень, гроза и шквалистый ветер до 15−20 м/с. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

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