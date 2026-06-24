В Красноярское ожидаются ливни и град

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 и 26 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается ухудшение погодных условий.
Возможны град, ливень, гроза и шквалистый ветер до 15−20 м/с. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше