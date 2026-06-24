В Красноярском крае отметят День молодежи

В Красноярском крае праздник отметят на всех территориях региона. Так, в Молодежной столице этого года — Лесосибирске — горожане примут участие в интерактивных лекциях, мастер-классах, эстафетах, а также смогут приобрести товары от молодых предпринимателей. В Красноярске пройдут концерты, встречи с участниками СВО, известными спортсменами, врачами и учителями, фестивали национальных культур народов России и мастерские по народным промыслам. На «Маркете молодых» гости фестиваля узнают о локальных брендах молодых предпринимателей и возможностях для масштабирования своих бизнес-проектов.