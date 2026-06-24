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В Красноярском крае отметят День молодежи

Праздничные мероприятия пройдут на всех территориях региона.

Фестиваль «День молодежи» состоится 27 июня в Красноярском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.

В Красноярском крае праздник отметят на всех территориях региона. Так, в Молодежной столице этого года — Лесосибирске — горожане примут участие в интерактивных лекциях, мастер-классах, эстафетах, а также смогут приобрести товары от молодых предпринимателей. В Красноярске пройдут концерты, встречи с участниками СВО, известными спортсменами, врачами и учителями, фестивали национальных культур народов России и мастерские по народным промыслам. На «Маркете молодых» гости фестиваля узнают о локальных брендах молодых предпринимателей и возможностях для масштабирования своих бизнес-проектов.

«В этом году празднование Дня молодежи пройдет в единой концепции “Мечта. Гордость. Единство”. Каждый участник сможет совершить полезное дело: отправить гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям, а также жителям приграничных регионов, стать донором, пообщаться с ветеранами СВО, присоединиться к молодежным движениям, встретить единомышленников и партнеров, ознакомиться с культурой и традициями народов России, узнать о мерах поддержки в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.