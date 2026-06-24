В Волгограде КСП проверила эффективность трамвайной концессии

Отметим, в КСП также обратили внимание городских чиновников на необходимость усиления контроля за реализацией инвестиционного соглашения и повышения прозрачности бухгалтерии. Кроме того, эксперты в очередной раз обратили подчеркнули, что для исполнения законодательства на всех остановках общественного транспорта, в том числе и на трамвайных площадках, должны быть установлены стенды с актуальной информацией о расписании движения трамваев, а также правилами безопасности.