Один человек погиб и шесть ранены от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

В селе Александровка Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль ранен человек. Он находится в стационаре городской больницы № 2 Белгорода. Также вчера в медицинское учреждение поступила пострадавшая при детонации дрона 11 июня в селе Вознесеновка — у нее диагностирована акубаротравма.