Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Соликамске

Следственный отдела по городу Соликамску возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. В ДТП пострадали несколько пассажиров. Предварительные подробности дорожного происшествия сообщили краевое ГУ МВД России и глав Соликамского округа.
По данным следствия, 24 июня в утреннее время по автодороге «Обход г. Соликамска» двигался рейсовый автобус. На 11 км трассы водитель допустил съезд в левый кювет, после чего произошло столкновение автобуса с деревом. Количество пострадавших уточняется.
«Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба краевого следственного правления СК РФ.
Соликамская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом. Надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлен на контроль.