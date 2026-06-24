Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Соликамске

По данным следствия, 24 июня в утреннее время по автодороге «Обход г. Соликамска» двигался рейсовый автобус. На 11 км трассы водитель допустил съезд в левый кювет, после чего произошло столкновение автобуса с деревом. Количество пострадавших уточняется.