В Красноярском крае 666 пар захотели пожениться в одну «красивую» дату

Традиция проводить свадьбы в «красивые даты» неистребима. К ним, например, относят так называемые «зеркальные» даты, в которых совпадают числа хотя бы в начале и конце. Одни говорят, торжество в такие дни будет более запоминающимся для семьи и близких. Другие надеются, что эффектное сочетание цифр подарит счастье семье.