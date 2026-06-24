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В Красноярском крае 666 пар захотели пожениться в одну «красивую» дату

В ЗАГСы Красноярского края подали 666 заявлений на регистрацию браков в «красивую» дату 26.06.26.

Источник: Комсомольская правда

666 пар в Красноярском крае планируют пожениться в предстоящую «красивую» дату этого года — 26.06.2026. Об этом Newslab рассказали в пресс-службе Агентства записи актов гражданского состояния региона.

Некоторые отделы ЗАГС из-за ажиотажа продлили время работы в предстоящую пятницу до полуночи. Для сравнения: в предыдущую «красивую» дату (06.06.2026) заявление подала 161 пара.

Традиция проводить свадьбы в «красивые даты» неистребима. К ним, например, относят так называемые «зеркальные» даты, в которых совпадают числа хотя бы в начале и конце. Одни говорят, торжество в такие дни будет более запоминающимся для семьи и близких. Другие надеются, что эффектное сочетание цифр подарит счастье семье.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги», в отделе ЗАГС или через МФЦ.