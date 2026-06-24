Кравцов: Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года

Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Помимо этого, выплату также получат педагоги, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы. Они получат по 150 тысяч рублей.