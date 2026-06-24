Кравцов: Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года

Содержание Единого государственного экзамена по обществознанию изменится через два года. Об этом в среду, 24 июня, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, в следующем учебном году экзамен пройдет без изменений, поскольку школьники продолжают обучение по действующей программе.
— Через два года содержание ЕГЭ изменится, поэтому ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит, — цитирует Кравцова ТАСС.
Баллы по экзаменам публикуются не одновременно: обработка работ занимает от 7 до 14 дней, после чего результаты утверждаются и становятся доступны участникам экзамена. Подробности о том, где и как искать свои баллы, — в материале «Вечерней Москвы».
Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Помимо этого, выплату также получат педагоги, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы. Они получат по 150 тысяч рублей.