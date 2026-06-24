Два нижегородских вуза вошли в рейтинг по уровню зарплат выпускников в сфере IT

Также в рейтинг попали два нижегородских вуза. ННГУ им. Лобачевского расположился на девятой строчке, поднявшись за год на одну позицию. Средний размер зарплат выпускников в IT вырос на 20 000 рублей и составляет сегодня 200 000 рублей в месяц. 72% молодых специалистов остаются работать в Нижнем Новгороде.