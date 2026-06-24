Два нижегородских вуза вошли в рейтинг по уровню зарплат выпускников в сфере IT

В рейтинг российских университетов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере, закончивших обучение в 2020—2025 годах, попали два нижегородских вуза. Список представил сервис SuperJob совместно с ГК «Роскосмос».
85 вузов из 39 российских городов вошли в рейтинг по зарплате молодых специалистов в сфере IT. Среди них государственные и коммерческие вузы — классические и профильные технические университеты.
Абсолютным лидером стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Средняя зарплата выпускников этого вуза 2020−2025 годов, работающих в IT-сфере, составляет в среднем около 350 тысяч рублей в месяц.
Второе место в рейтинге разделили Университет ИТМО в Санкт-Петербурге и Московский инженерно-физический институт (МИФИ) — их выпускники зарабатывают в среднем по 300 тысяч рублей.
Также в рейтинг попали два нижегородских вуза. ННГУ им. Лобачевского расположился на девятой строчке, поднявшись за год на одну позицию. Средний размер зарплат выпускников в IT вырос на 20 000 рублей и составляет сегодня 200 000 рублей в месяц. 72% молодых специалистов остаются работать в Нижнем Новгороде.
НГТУ им. Алексеева занял 17 место. Средний размер зарплат выпускников в IT составляет 155 000 рублей в месяц, что на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. 74% выпускников остаются работать в городе после окончания обучения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что место на факультете стоматологии в ННГУ в этом году стоит 460 тысяч рублей в год.