Нижегородские власти не стали ограничивать продажу топлива

Губернатор заверил, что Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Власти провели переговоры о ситуации с бензином и дизелем на уровне правительства РФ, Минэнерго и руководством ЛУКОЙЛа. «Согласованы конкретные объемы и графики поставок, причем не только на АЗС ЛУКОЙЛа, но и независимым операторам, в том числе в тех муниципалитетах, где заправок компании нет», — отметил Глеб Никитин. Он добавил, что с учетом возросшего спроса объем поставок топлива был увеличен: спрос подстегнул рост продаж на 70%. Ажиотаж идет на спад, добавил губернатор.