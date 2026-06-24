В подмосковном Королеве к 1 сентября отремонтируют детский сад

Детский сад ремонтируют в городе Королеве Московской области по национальному проекту «Семья». Работы планируют завершить к 1 сентября, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Сейчас на объекте рабочие занимаются фасадом здания. После обновления там появится собственная вентиляция, это позволит стенам не накапливать сырость. Перед монтажом покрытия поверхность обработали противогрибковым составом, установили леса и начали монтировать кронштейны для металлокассет или современного пластика.
Также полностью завершена замена оконных рам и стеклопакетов — во всех помещениях уже стоят новые пластиковые окна и подоконники. Параллельно идут шпаклевка стен, монтаж откосов, перекладка систем сантехники и канализации. Кроме того, во дворе монтируют новые крыльца.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.