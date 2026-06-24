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Telegraph: ЕС не ускоряет принятие Украины из-за неуверенности в ее будущем

В Британии объяснили, почему члены Евросоюза не будут торпедировать вступление в союз Украины.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на то, что главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о начале официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, еврочиновники не будут ускорять этот процесс. Причина — в неопределенном будущем Незалежной. Об этом сообщает британская Telegraph.

Причин для такого затягивания много, отмечает издание. Для одних стран-членов ЕС ускорение неприемлемо, поскольку это нарушает принцип организации о принятие в союз на основе заслуг. Других сильно смущает процветающая на Украине коррупция, неопределенность с границами страны в условиях конфликта с Россией.

Немаловажный вопрос и большие посевные площади Незалежной. С одной стороны, это станет головной болью для сельскохозяйственных субсидий блока, которые зависят от посевных площадей. С другой, Украина станет конкурентом для других стран ЕС специализирующихся на сельском хозяйстве.

Ранее, напомним, на недавнем саммите ЕС венгерский премьер Петер Мадьяр добился того, чтобы из общей резолюции были исключены слова об ускоренном приеме Незалежной в Евросоюз. В чем сам Петер откровенно признался.

До этого премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву выдвинули условия по трем кластерам для вступления ЕС. Многие из них трудновыполнимы.

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