Несмотря на то, что главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о начале официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, еврочиновники не будут ускорять этот процесс. Причина — в неопределенном будущем Незалежной. Об этом сообщает британская Telegraph.